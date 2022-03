Champions League, l’Inter cerca l’impresa: Inzaghi ci crede, dentro i migliori

Nessun calcolo per i nerazzurri, che affrontano questa sera il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale

Testa al campionato? Neanche per idea. L'Inter si presenta a Liverpool con l'obiettivo di giocarsela e di provare a ribaltare lo 0-2 dell'andata. Non sono solo parole: Simone Inzaghi schiererà ad Anfield Road la miglior formazione possibile . Niente calcoli, ma solo la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Una missione sulla carta impossibile, come scrive il Corriere dello Sport: "Il sogno dell'Inter di continuare il suo cammino in Champions è legato a una sorta di missione impossibile: battere in trasferta, con tre gol di scarto (o con due e... i calci di rigore), il Liverpool delle meraviglie, l'unica formazione che quest'anno nella coppa europea più prestigiosa ha vinto tutti e sette gli incontri disputati".

Reds ampiamente favoriti "soprattutto per due motivi: 1) il Liverpool ha sempre proseguito il suo cammino nelle coppe (è successo 34 volte su 34) dopo aver vinto all'andata in trasferta, 2) nella storia della Champions l'unica formazione che è riuscita in trasferta a ribaltare un 2-0 subìto in casa è stato il Manchester United, capace nel 2019 di eliminare il Psg con un rigore al 94' (1-3). Due spunti statistici utili per capire quanto grande sia impresa che deve organizzare Inzaghi. Eppure l'Inter ha intenzione di provarci senza fare troppi calcoli ovvero senza risparmiare i migliori per la trasferta di campionato di domenica a Torino con i granata. Con cinque giorni per ricaricare le batterie in vista della corsa scudetto, l'imperativo è cercare un'affermazione che resti scolpita negli annali. Il presente è la Champions, tutto il resto, almeno stasera, passerà in secondo piano".