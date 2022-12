Bruscolotti: “Cassano spara solo ca….e, Maradona era unico e non si discute”

Le parole dell'ex azzurro: "Non esiste quello che continua a dire Cassano, perché Diego Armando Maradona non è paragonabile a nessun calciatore attuale"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Beppe Bruscolotti , ex calciatore azzurro, si è scagliato così contro Antonio Cassano , che ritiene Lionel Messi superiore a Diego Armando Maradona: "Ma non date retta a ciò che dice quello, spara solo ca***e ogni giorno. Ma la smettesse. Diego Armando Maradona era unico, non si discute. Era qualcosa di veramente geniale, non a caso viene chiamato da tutti il Dio Del calcio.

Non esistono calciatori come Diego, ha reso possibile l'impossibile. Maradona è qualcosa che non si può spiegare. Siamo stati tutti fortunati ad averlo vissuto, ad averlo avuto come nostro compagno di squadra. Lui migliorava tutti anche umanamente. Non esiste quello che continua a dire Cassano, perché Diego Armando Maradona non è paragonabile a nessun calciatore attuale".