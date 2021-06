Bruscolotti: “Avessi giocato nell’Inter, avrei vinto il Mondiale nel 1982. Andò…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'ex bandiera del Napoli, è tornato sul mondiale vinto dall'Italia nel 1982

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giuseppe Bruscolotti , ex bandiera del Napoli, è tornato sul mondiale vinto dall'Italia nel 1982. "Nel 1982 ero pronto per partire con la Nazionale, poi al posto mio andò Bergomi".

"Avessi giocato nell’Inter, mi avrebbero certamente convocato. In quegli anni molti calciatori vestivano maglie di squadre del Nord. Eppure, venivo da campionati molto ben giocati. Era proprio tutto pronto: stavo finanche per preparare le valigie. Poi non so cosa sia successo".