Bruscolotti: “Lautaro fa fallo su Lobotka, rigore Osimhen si può non dare. Sommer…”

"Anche i trascinatori non è che abbiano fatto chissà cosa, tranne Politano ed Elmas che sono andati alla grande. In difesa non c’è male i due esterni, mi son piaciuti anche i centrocampisti. Natan non ha giocato male ieri, non m’è dispiaciuto e qualche palla buona l’ha messa. Osimhen e Kvaratskhelia sono fondamentali, il loro modo di giocare trascina anche il gruppo e quindi il Napoli ha bisogno di loro. Fallo di Lautaro? La trattenuta va punita, forse il fallo su Osimhen può non starci”.