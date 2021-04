Bucchi: “Milan vera antagonista, ma l’Inter ha rosa ampia: differenza abissale”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante e ora tecnico Cristian Bucchi sulla Serie A e la lotta scudetto e sul tema Superlega

"Sono rimasto sorpreso per le modalità in cui si è sviluppata l’idea della Superlega, non pensavo arrivasse un comunicato di domenica sera in maniera così sorprendente. Se si fanno le cose per il bene del calcio devono essere fatte senza misteri e senza cose da nascondere. Al di là della sorpresa c’è stata anche delusione: ognuno guarda in casa sua ma tutti quelli che fanno parte del sistema sanno che la base del calcio è la passione unita al divertimento, togliere i sogni a chi si è emozionato davanti alle belle storie e alle partite storiche non sarebbe stato bello. Qualche giorno fa pensavo ad un episodio in particolare: alla finale Champions del Milan di Sacchi al Camp Nou contro la Steaua Bucarest, il bello del calcio, dove nei novanta minuti può succedere di tutto. Le favole Leicester, Chievo Verona, Cittadella, devono continuare ad esistere. Credo che l’ipotesi Superlega debba giustamente ritenersi chiusa qui".