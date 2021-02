Bucchi: “Scudetto? Dico Inter da inizio anno per un motivo”

L'ex attaccante non ha dubbi sulla favorita nella lotta scudetto a pochi giorni dal derby di Milano

Christian Bucchi, allenatore ed ex calciatore, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le sue considerazioni: "Da inizio anno dico Inter, perché ha l’organico più forte. Il Milan sta facendo il massimo, con tanti giovani bravi che alla lunga saranno vincenti, ma non ha la profondità della rosa che hanno i cugini l’Inter. Sulla Juventus sta pesando la rifondazione, dunque non credo possa farcela”.