Inter, parla Jindong: scenario nuovo, ecco cosa succederà. “Da Suning arriva una conferma”

Le parole di Zhang Jindong sulle strategie future di Suning potrebbero ben presto far sentire i loro effetti: gli scenari

Arrivate come tuoni prorompenti, le frasi di Zhang Jindong , numero uno di Suning , stanno ovviamente facendo discutere i tifosi dell' Inter . Che si domandano se, quando parla di "attività irrilevanti", il patron del colosso di Nanchino si riferisca anche al club nerazzurro. Il futuro svelerà presto il segreto.

Fatto sta, però, che, secondo il Corriere della Sera, le parole di Jindong potrebbero creare un nuovo scenario. Se finora Suning aveva temporeggiato sulla cessione della società, infatti, ora la proprietà nerazzurra potrebbe accelerare le trattative per uscire di scena. Da Suning, comunque, arriva la conferma che per tutto il 2021 sarà garantita copertura finanziaria, in ogni caso: