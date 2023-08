Le parole del tecnico: "In questo contesto il Napoli ha tutte le qualità per difendere, molto bene, lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Cristian Bucchi, tecnico, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Per organico vedo più completa l’Inter, una spanna sopra tutte, anche il Milan è interessante avendo fatto un mercato importante, la Juve senza coppe è di diritto dentro, la Roma è una squadra che può tutto, la Lazio se ha continuità può fare molto bene. In questo contesto il Napoli ha tutte le qualità per difendere, molto bene, lo scudetto".