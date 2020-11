Bucchioni: “Forse gli arbitri vogliono essere soli al comando. Dietro le quinte il regista…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha commentato le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta dopo la partita con il Parma.

I nerazzurri si lamentano dell’episodio che ha visto protagonisti Perisic e Balogh con la trattenuta in area sul calciatore croato: “Mi chiedo se dietro le quinte il regista abbia previsto qualcosa di diverso. Lo scorso anno non era così. Si andava al Var anche eccessivamente, quest’anno invece non si interpella più se non quando non se ne può fare a meno. Forse è qualcosa che parte dai dirigenti. Gli arbitri vogliono tornare ad essere soli al comando? Se questo è il nuovo corso, sono preoccupato. Serve collaborazione tra Var e arbitri“.