Inter, Marotta: “Piccinini, errore palese e reiterato. Voglio fare una denuncia. Il VAR…”

La delusione per il pareggio di San Siro contro il Parma, in casa Inter, non può nascondere la rabbia per l’ennesimo, gravissimo errore arbitrale subito. Il rigore solare negato a Perisic con i nerazzurri in svantaggio per 2-1 ha pesato ancora una volta sul risultato finale e non può passare inosservato nell’analisi di quanto accaduto al Meazza. Proprio a questo proposito, al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha voluto parlare l’amministratore delegato del club, Beppe Marotta, che ha dichiarato:

NO ALIBI – “Della partita parlerà l’allenatore. Faccio una premessa: questo non è un intervento per creare alibi, perché non è una cultura che mi appartiene e perché penso che per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa, è doveroso da parte mia, come dirigente dell’Inter, esprimere la considerazione riguardo agli arbitraggi avuti”.

ERRORE – “Dico che purtroppo c’è un vuoto normativo, dato che il VAR può intervenire solo in caso di chiaro errore dell’arbitro. Ma questo non giustifica il fatto che si debba assistere a decisioni così sbagliate. E oggi ce ne è stata una palese. O l’arbitro presta più attenzione, o il VAR deve essere utilizzato. Altrimenti si creano delle situazioni di forte disagio, che vanno a pesare sul risultato finale. La nostra prestazione non è certo stata delle più belle. Ma dopo sei partite è giusto fare questo tipo di consultivo. Tutti siamo a favore del fatto che la tecnologia limiti gli errori, ma un errore del genere è l’esempio che la tecnologia deve essere d’aiuto”.

DENUNCIA – “Parlare di rigore certo è semplice. Sono qui per fare una denuncia sul vuoto regolamentare. E’ giusto che le critiche, come arrivano a tutti noi, arrivino anche alla classe arbitrale, che deve stare più attenta. La penalizzazione avviene per tutti i club, ma, quando l’errore è reiterato… Anche in Benevento-Inter c’era un rigore non dato. Non è un alibi, sarei intervenuto comunque dopo questo episodio”.

CONFRONTO – “La comunicazione tra classe arbitrale e società deve avvenire più spesso. Sono qui a riflettere in serenità tra uomini di sport. Se ci fossero più momento di confronto, si creerebbero meno tensioni e l’operato arbitrale sarebbe più facile”.

MOMENTO DIFFICILE – “Stiamo vivendo un momento difficilissimo. Non c’è riposo, tante approssimazioni psico-fisiche. Il campionato è lunghissimo, già l’aver acciuffato questa partita è positivo. Ci deve essere massima serenità. Aver pareggiato è un grande significato, anche se non avrei firmato prima della partita per questo risultato”.

(Fonte: Sky Sport)