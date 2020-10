Inter, Bucchioni: “Conte è diverso. E mi faccio due domande spontanee in libertà”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha analizzato il momento di casa Inter, soffermandosi sull’atteggiamento di Antonio Conte: “Mi sembra un allenatore, ma soprattutto un uomo diverso. E’ come se avesse lasciato una persona e si fosse infilato in un’altra. Ma l’avete presente lo stare in panchina di Conte, i suoi atteggiamenti, la sua carica fisica, ma anche verbale nelle conferenze stampa? Non so se sta attraversando un momento particolare, o forse sbaglio io, ma di quel Conte è rimasto poco, oggi assomiglia sempre più a un lord inglese che al sanguigno allenatore che conoscevamo. Dalle sue parole escono solo buonismo calcistico e comprensione e sinceramente mi sembra strano.

Torno allora al famoso vertice estivo che dopo le parole di fuoco, le minacce d’addio, la possibile rottura, alla fine ha regalato pace e sorrisi. Conte è rimasto all’Inter convinto e felice o è stato ingabbiato da un accordo? Lui non si è dimesso per non perdere due anni di un contratto monstre, l’Inter non l’ha cacciato per non pagarlo e poi dover stipendiare un altro allenatore? Domande che mi faccio in libertà. Domande che vengono spontanee nel vedere Conte, appunto, ma anche una mancanza di felicità complessiva. Se volete anche di energia vitale e trascinante che dovrebbe sgorgare da una squadra che sa di essere pronta per attaccare il potere della Juventus”.