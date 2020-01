Bucchioni: “Eriksen giocatore di grande qualità. Normale che una grande squadra come l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni comment il possibile arrivo all’Inter di Christian Eriksen. “Eriksen è un trequartista ed è un giocatore di grande qualità: una grande squadra come l’Inter deve avere 20 giocatori di uguale spessore soprattutto in certi ruoli delicati come a centrocampo. E’ normale che l’Inter dia soluzioni alternative a Conte. Icardi? L’Inter ha perso un attaccante come Icardi che fa tanti gol ma che non sarebbe stato funzionale al calcio di Conte. C’è Lukaku che sta facendo benissimo, la squadra sta crescendo e ci saranno anche colpi di mercato, quindi i tifosi devono guardare avanti“.

(Radio Sportiva)