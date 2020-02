Bucchioni: “Inter, involuzione evidente, ma è un problema di fatica. Ma sono sicuro che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter di Antonio Conte: “L’involuzione c’è, è evidente. Per me è un problema di fatica, non di modulo. Il gioco dell’Inter impone grande lucidità dal punto di vista fisico e quando fai giocare sempre i soliti per via degli infortunio è normale arrivare a questo punto della stagione con qualche giocatore con la lingua fuori. Sono convinto che questa brillantezza verrà ritrovata nel finale di stagione, grazie anche all’apporto degli acquisti di gennaio”.