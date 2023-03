Bucchioni: “Inter-Juve? Faccio queste domande ai vertici arbitrali”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Enzo Bucchioni , giornalista, ha parlato così delle polemiche arbitrali di Inter-Juventus di domenica sera: "Abbiamo visto immagini inequivocabili, allora faccio qualche domanda ai vertici arbitrali. Come mai queste immagini non le hanno viste in sala VAR a Lissone, cos'è successo? Perché se le avessero viste, potevano dire che questo gol era da annullare.

Poi, come mai Chiffi è rimasto 4 minuti sul campo a contare le stelle senza andare al monitor a vedere le immagini e valutare se fosse volontario o no? Noi diciamo di sì, ma mi sarebbe piaciuto che l'avesse visto anche Chiffi. Domande per il popolo che ama il calcio in Italia e per la credibilità del VAR".