Bucchioni: “Inter-Napoli, Spalletti avvantaggiato per due motivi. Occhio a…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Inter-Napoli in programma il 4 gennaio. "Sarà un bel test per capire cosa ha significato davvero questa sosta Mondiali per tutti. Il Napoli può essere addirittura avvantaggiato per due motivi: primo perché Spalletti sa come gestire una sosta lunga come fatta già in Russia; secondo ha avuto meno giocatori al Mondiale, mentre l’Inter ne ha avuti parecchi apparsi in difficoltà come Brozovic e gli altri”.