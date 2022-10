Bucchioni: “Sta tornando l’Inter del pre-Conte. Skriniar via con la testa, Barella…”

“Sta tornando l'Inter che era prima di Conte. Quell'effetto lì è finito, uno come Conte che tiene tutti sulla corda poi i risultati li ottiene, se si fa una gestione amicale torna l'Inter di quando andavano via dalla Pinetina Vieri e Di Biagio. Quando la squadra non ha reazione, quando vedi Barella che si innervosisce ad ogni errore, sono queste cose che ti fanno interrogare e pensare: hanno mollato? La mia risposta è sì. Skriniar con la testa è già via”, ha detto.