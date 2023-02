Bucchioni: “Inzaghi non è da Inter: in questo momento gli manca personalità”

Le parole del giornalista: "La sua gestione dei cambi è sempre uguale, fa sostituzioni ruolo per ruolo. Gli chiedo di tirar fuori il carattere"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter e di Simone Inzaghi: "Non si può risalire al problema di Zhang, ai bilanci della società e ai problemi generali. Inzaghi un po' di suo ce l'ha messo in questa crisi, non è da Inter. I nerazzurri sono un mondo particolare, serve un leader caratteriale.