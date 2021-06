Bucchioni: “Italia, occhio a Raspadori. Può togliere il posto a Immobile”

Ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sull'Italia di Roberto Mancini a pochi giorni dal via ufficiale degli Europei

"Jorginho, che è un punto di rifermento in mezzo al campo. Io poi non toglierei Insigne e occhio a Raspadori, perché se esplode davvero non so se Immobile rimane il centravanti titolare".