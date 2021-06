Italia, niente Europei per Sensi: la Uefa conferma. Già deciso il sostituto

La Commissione Medica della UEFA ha confermato alla FIGC la sostituzione del centrocampista dell'Inter, infortunatosi nuovamente settimana scorsa

Stefano Sensi non parteciperà ai prossimi Europei. Il centrocampista dell'Intersalterà le sfide con la Nazionale per l'infortunio muscolare accusato settimana scorsa. È ora ufficiale il cambio nel gruppo dei 26 azzurri del ct Roberto Mancini, a quattro giorni dal via dell’Europeo e dalla gara d’esordio contro la Turchia.