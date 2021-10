Bucchioni: “Juventus senza gioco e personalità. Allegri? Non capisco troppe cose”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha analizzato così le difficoltà della Juventus di Allegri

"Ci sono troppe cose che non capisco. L'accordo con Agnelli lo ha fatto ad aprile Io pensavo che in ritiro arrivasse con una grande carica dopo quanto accaduto. Alla prima squadra di campionato vedo una squadra che non ha gioco e personalità. E arriviamo ad ora e ancora non c'è una squadra definitiva, non c'è un'idea di base sul modulo. Non capisco cosa sia successo. Oggi non ha più i giocatori di due anni fa. Ci sarebbe bisogno di un gioco dove far crescere questi giocatori. Prima aveva campioni già fatti, oggi non li ha quei campioni ma dei giovani".