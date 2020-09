Bucchioni: “L’Inter con Kanté sarebbe più competitiva. Da risolvere solo una situazione”

Si è soffermato sull’Inter e sulle principali antagoniste della Juventus, Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW: “Il Napoli l’ho visto ben sistemato in campo. Fa bene sia la fase difensiva che quella offensiva. La Juventus deve capire che è aumentata la concorrenza in Serie A. Non possono pensare che al prossimo appuntamento contro i partenopei, troverai una squadra nettamente più debole. La Juventus ha inserito troppi giovani che non penso ti renderanno sempre al 100%, mentre le altre squadre si sono rafforzate intelligentemente. L’Inter penso che avrà da risolvere solo la situazione legata a Eriksen. Se prenderanno Kantè sarà ancora più competitiva. La Lazio avrà pure la panchina corta, però ha mostrato di non aver perso la lucidità dello scorso anno. L’Atalanta gioca e non ti regala nulla. Forse l’unica cosa in più che hanno Inter e Juventus rispetto alle altre è la panchina, a mio avviso lunga e con alternative valide”.