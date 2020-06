Bucchioni: “Inter ha da tempo in mano il sì di Tonali. E se Lautaro va al Barça…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, che non molla la presa su Pierre-Emerick Aubameyang nel caso partisse Lautaro Martinez: “Sul trentunenne attaccante ci sarebbe anche l’Inter che non ha ancora deciso se confermare Sanchez e soprattutto non sa se il Barcellona riuscirà a pagare i 111 milioni della clausola per Lautaro. In attesa del finale della vicenda Lautaro (il Barca paga la clausola?), come detto Marotta pensa ad Aubameyang, ha da tempo in mano il sì di Tonali e discute con Cellino sui 40-50 milioni, mentre ha mollato Kumbulla vicinissimo alla Lazio“.