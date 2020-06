Inter, sì a Tonali: ma Conte fa un nome preciso in mezzo. “Non aspetta altro che accoglierlo”

L’Inter è ormai ad un passo da Sandro Tonali. Ma oltre al gioiellino del Brescia, Antonio Conte ha sempre in testa il nome di Arturo Vidal, che ritiene sia la medicina per curare tutti i problemi a centrocampo dell’Inter. Lo conferma Tuttosport, che scrive nella sua edizione odierna: “Quanto successo con il Sassuolo fortifica le certezze dell’allenatore in tal senso: c’è quindi da scommettere che Conte tornerà alla carica per convincere Beppe Marotta ad accontentarlo, regalandogli (finalmente) quell’incursore che insegue da quando è arrivato all’Inter. Il fatto che la trattativa per Lautaro Martinez si sia arenata, paradossalmente, può essere un assist da sfruttare.

L’Inter non dovrà subire il diktat del Barça sul fatto di includere il cileno tra le contropartite per Lautaro, mentre può sfruttare il fatto che il contratto di Vidal andrà in scadenza nel giugno 2021, quindi i blaugrana – che hanno bisogno di fare plusvalenze – potrebbero comunque essere costretti a vendere il giocatore ma a cifre considerate congrue da Marotta. Molto, in tal senso, dipenderà pure dagli umori di Vidal che, qualora non dovesse sentirsi centrale nel progetto blaugrana – come pure sottolineato pubblicamente – chiederà di cambiare aria. E Conte non aspetta altro che accoglierlo alla Pinetina anche a costo di dover piazzare Nainggolan, probabilmente in prestito“.