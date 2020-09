Bucchioni: “Intermediari stavano lavorando per Messi all’Inter nel 2021. Ora Suning…”

Altro colpo di scena nel futuro di Leo Messi? Enzo Bucchioni ne parla nel suo editoriale per TMW: “Il colpo di rabbia di Messi e il suo “voglio andar via” dopo l’ 8-2 col Bayern, avevano messo in difficoltà anche gli intermediari che stavano lavorando per portare l’argentino da Suning l’anno prossimo quando potrà davvero essere un giocatore libero. Se resterà nella Liga sarà più facile farlo diventare nerazzurro fra un anno, senza più avere a che fare con il Barcellona, ma soltanto pagando l’ingaggio monstre di Messi e tutto il suo carrozzone economico. Nerazzurro nel luglio del 2021? E’ una possibilità”.

Si attendono sviluppi sull’asse Milano-Barcellona: “L’Inter si augura che Messi resti blaugrana per continuare a lavorare per averlo l’anno prossimo e per l’immediato spera che Vidal si liberi prima possibile. E’ un altro degli epurati, lui non vuole buonuscita per l’ultimo anno di contratto e il Barcellona lo sta accontentando liberandolo a zero, già oggi potrebbe diventare nerazzurro a sei milioni a stagione con un contratto fino al 2022″.