Bucchioni: “Milenkovic, ore decisive: deve accettare rinnovo o chiedere cessione”

Nel corso del suo editoriale per FirenzeViola, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Nikola Milenkovic: "Il giocatore deve decidere entro pochi giorni, non oltre questa settimana, se accettare il rinnovo fino al 2026 con la Fiorentina, o chiedere di essere ceduto forse all’Inter. La Juve osserva. L’offerta vera non è ancora arrivata, alla fine potrebbe anche restare. In caso di addio, invece, servirebbe un altro centrale di esperienza e qualità.