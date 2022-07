Rossi: “Milenkovic? Con alternative migliori, lo farei partire. Meglio Bremer”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Delio Rossi, allenatore, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Dipende dalle alternative, se ce ne sono di migliori a Milenkovic lo lascerei partire. Dipende anche dalle disponibilità economiche e da come vuol giocare l’allenatore. Milenkovic mi sembra un giocatore di rendimento, ogni tanto fa qualche errore, non mi sembra un dominante ma è veloce e in difesa ci sta bene, l’anno scorso con Igor ha fatto un buon campionato. Poi dipende dalle alternative, ad esempio c’era uno come Bremer, che è meglio di Milenkovic".