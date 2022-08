Bucchioni: “Milenkovic resta alla Fiorentina, rinnovo pronto. Per l’annuncio…”

Nel corso del suo editoriale per FirenzeViola, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Nikola Milenkovic non cambia idea, vuole restare alla Fiorentina e anche le ultime proposte arrivate in queste ore dall’Arsenal e dal Siviglia non hanno fatto breccia in una decisione praticamente già presa. Resterà in viola, sarà il leader della difesa e il futuro capitano di questa squadra che vuole portare sempre più in alto, magari in Champions.