Bucchioni: “Mourinho benzina in una macchina ferma. Juve-Milan? Sta peggio…”

Le parole del giornalista nel suo intervento per TMW Radio a proposito dei due temi che riguardano il campionato di Serie A

Nel suo intervento per TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato del futuro della Roma con Josè Mourinho e di Juve-Milan in programma domenica sera: "E' vero, negli ultimi anni è sembrato in fase calante, ma credo che aziendalmente questo sia un colpo straordinario. E' benzina dentro una macchina ferma. Ha ridato entusiasmo all'ambiente ma credo anche ai giocatori. E credo faccia bene a tutto il calcio italiano. E' un personaggio che serve, come Ibrahimovic".