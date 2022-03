Bucchioni: “Inter, Inzaghi alle prime difficoltà non ha saputo adeguarsi. Vecino non può…”

Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato così il difficile momento dell'Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato così il difficile momento dell'Inter di Simone Inzaghi.

"Inzaghi ha dato all'Inter un gioco più brillante ma arrivate le prime difficoltà non è riuscito ad adeguarsi. Non può giocare Vecino regista, se non c'è un vice-Brozovic poteva cambiare modulo".