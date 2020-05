Bucchioni: “Scommetto su Lautaro al Barça, è un’operazione che va fatta. Cavani? Risulta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni fa il punto sul mercato dell’Inter. Questo il commento del giornalista: “Risulta anche a me la trattativa Inter-Cavani, si gioca sull’ingaggio: lui vorrebbe 8 milioni, l’Inter ne offre 5, vedremo.. Lautaro è molto più giovane, la bilancia pende dalla sua parte, ma il giocatore vuole il Barcellona e la plusvalenza è invitante. Sono pronto a scommettere anche io su Lautaro al Barcellona, Marotta sa che certe situazioni vanno cavalcate: accontenti il giocatore e le casse sociali e puoi prendere un altro giocatore che migliori la squadra. E’ un’operazione che va fatta. Vidal ha detto che vuole rimanere al Barcellona, ma sappiamo che i giocatori in genere appartengono alla categoria Pinocchio. Non vedo perchè debba cambiare, lo aveva corteggiato anche la Juventus, ma se è un giocatore funzionale l’età non conta“.

(Radio Sportiva)