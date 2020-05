Ecco il veto inatteso. Conte stupisce e fa un nome preciso: no addio, per lui sarà ancora Inter

Di lui si parlava soprattutto nell’ottica di un possibile addio all’Inter. Tante squadre di Serie A si sono informate sulla sua situazione nelle scorse settimane. In particolare il Torino, che ne ha sempre apprezzato il profilo. Eppure, quando un addio al termine della stagione sembrava un’ipotesi sempre più probabile, riguardo al futuro di Roberto Gagliardini arriva una svolta per certi versi inattesa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Antonio Conte, grande estimatore del centrocampista ex Atalanta, avrebbe detto no alla sua cessione. Il motivo? Le sue caratteristiche fisiche uniche nel centrocampo nerazzurro:

“Antonio Conte non intende liberare un giocatore che ritiene utile come jolly per il proprio centrocampo, con caratteristiche diverse rispetto a Sensi, Barella, Eriksen, Brozovic e con Vecino che potrebbe partire a fronte di una buona offerta. Gagliardini è ritenuto prezioso da Conte che lo terrebbe volentieri per un centrocampo che dovrà affrontare tre competizioni al massimo livello“.

