Bucchioni: “Scudetto-Napoli? Calma, anche con Sarri sembrava vinto. Ma Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Enzo Bucchioni ha parlato così del Napoli dopo l'ottimo inizio di stagione

"Il Napoli ieri sera ha gasato con la sua fluidità di manovra e con interpreti notevoli come Osimhen. Su di lui c'era qualche dubbio ma non sono stati spesi male i soldi. Piedi per terra? Quella è la molla che poi ti fa migliorare ancora, se pensi di essere già arrivato è una mentalità da perdente. C'è la consapevolezza che il Napoli è una grande squadra ma è chiaro che dopo 5 giornate la squadra è cresciuta, ha fatto un calcio moderno e fa passi in avanti caratterialmente ma poi in futuro si vedrà. Non bisogna pensare di aver già vinto lo Scudetto. Anche quando con Sarri lo Scudetto fu vicinissimo sembrava già vinto, anche l'atteggiamento non era quello giusto, lo Scudetto l'hai vinto il giorno dopo che l'hai vinto. Se fai così rischi di perderlo a maggior ragione. Io avrei portato la squadra fuori da Napoli per isolarla, godendo per ciò che succedeva ma senza montarsi la testa. Queste cose poi diventano un handicap. Gattuso ha fatto un grande lavoro l'anno scorso, Spalletti è stato avvantaggiato".