Bucciantini: “Bremer sempre dominante, anche oggi fino al 93′ partita pazzesca”

Le parole del giornalista: "L'area di rigore è l'area di Bremer, sia in attacco che in difesa. E' sempre bello dominante"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così di Gleison Bremer, centrale del Torino e primo obiettivo di mercato dell'Inter per la difesa: "Fino al 93' altra partita pazzesca di Bremer: l'area di rigore è l'area di Bremer, sia in attacco che in difesa. E' sempre bello dominante".