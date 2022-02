Bucciantini: “L’Inter di solito intorno a Sanremo vince il campionato. Centrocampo da manuale”

Intervenuto a Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha fatto il punto sullo stato di forma dell'Inter di Inzaghi a due giorni dal derby

"L'Inter riparte dai titolari in un momento da titolari. Potrebbe essere il periodo in cui scavare la distanza decisiva. Di solito, intorno a Sanremo l'Inter vince il campionato, vedremo. Il terzetto di centrocampo dei nerazzurri è da manuale, sano. Calhanoglu è cresciuto all'interno dell'affidabilità degli altri due e in un sistema di squadra".