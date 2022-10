Bucciantini: “Crisi Inter insidiosa. Parole Inzaghi? Sembra non abbia compreso…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così dell'Inter: "L'Inter ha una crisi insidiosa, non ha subito troppo la Roma. Concede troppo quando subisce, l'impressione è che è una crisi mentale. Inzaghi deve fare un salto di qualità, la storia ti protegge nell'intimo ma non nel presente, non si deve allontanare troppo dalle impressioni del suo popolo. Ci sono aspetti tattici nelle parole di Inzaghi, sembra che non abbia compreso appieno il problema"