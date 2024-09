"Barella insieme a Calhanoglu sono la corrente continua dell'Inter. Nel gioco delle coppie ha davanti Barella che da quando è all'Inter è sempre in campo. Quando c'è lui al posto di Barella qualcosa cambia. Siamo tutti curiosi di capire come il derby abbia agito in questa squadra. Ieri abbiamo visto il Milan come l'ha tenuto su, dobbiamo vedere l'Inter quanto è brava a metterlo tra parentesi. L'Inter nelle ultime 50 ne ha sbagliate due di partite. Oggi è importante. Lautaro? Siamo passati da candidato al Pallone d'Oro, a caso clinico. Lautaro ogni tanto va un po' in difficoltà, nel derby però ha dato segni di miglioramento. Se c'è una cosa che è scontata è che è un giocatore maturo".