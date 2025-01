Intervenuto in diretta su Sky Calcio Club, Marco Bucciantini , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Asllani sul gol di Darmian dà una palla da quarterback a Lautaro, sembra un lancio con le mani sulla corsa in mezzo ai difensori come nel football.

Frattesi? Non è facile sentirsi sempre in quella parte. L'anno scorso ha fatto cose importanti. Lui guarderà l'almanacco e vedrà di aver fatto 50 partite, ma non si sentirà di averle fatte. Lui non sa fare tutta la vita quella parte, vuole qualcosa di più: rende meno perché non ti puoi abituare a quella parte, ha ragione".