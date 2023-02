Bucciantini: “Gol subiti in trasferta dall’Inter? Il problema è un altro”

"Il problema non è se prendi un gol a partita, ma se in 180' tra Genova e Bologna non segni nemmeno un gol". Questo il pensiero di Marco Bucciantini, presente negli studi di Sky Sport, dopo la sconfitta dell'Inter in casa del Bologna nel lunch match di giornata. Nel mirino della critica i troppi gol presi in trasferta da inizio stagione, ma il giornalista offre una prospettiva diversa.