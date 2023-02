Bergomi spiega: “Inter, ecco qual è il vero problema e da cosa dipende”

Queste le sue considerazioni: "Continuo a pensare che l'Inter sia forte, ma per vincere le partite deve mettere un sacco di energie. Ci deve sempre arrivare attraverso il gioco, portando tanti giocatori oltre la linea della palla e rischiando qualcosa come contro l'Udinese. Tanti gol presi fuori casa? Diversi sono relativi alla prima parte di stagione, nella quale la squadra era impaziente perché si portava dietro quanto accaduto l'anno scorso. Poi ha recuperato e adesso fa il contrario: vince con le grandi e sbaglia con le piccole. Al Napoli basta poco per fare un gol, l'Inter deve fare tremendamente fatica per vincere una partita e in tre giorni non riesce a mantenere la stessa intensità. Dipende dalle caratteristiche dei calciatori secondo me. Quando gioca bene, fa davvero delle belle partite".