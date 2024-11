Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini , giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Venezia: "L'Inter ha solo un avversario imbattibile: se stessa dello scorso anno. Con quella non solo perde, ma rimane frustrata: nel contesto di oggi, anche con un'organizzazione meno efficace, dimostra di poter fare tante cose.

E' impossibile staccarla da un passato così perfetto, ma è una partita persa e frustrante e non deve giocarla. I cambi? Zielinski sta piano piano entrando nello spartito, Taremi ancora no: l'hai preso perché era pronto ma fa un po' di fatica, forse gli toglie qualcosa la mancanza di protagonismo. Non lega molto con chi gioca, manca di personalità: è lui il cambio da cui ci si aspettava di più".