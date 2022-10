Bucciantini: “Inter, vittoria col Barça può dare molto. Non ho visto una squadra…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Bucciantini è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Barcellona in Champions League. "Vittoria che può dare molto alla squadra. Però non dà un futuro in quella competizione. L’Inter per qualificarsi deve resistere a Barcellona. Per come è finita si sta preparando in modo difficile la gara al Camp Nou. L’Inter sta facendo fatica a giocare come l’anno scorso contro le grandi squadra".