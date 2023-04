Bucciantini: “L’Inter ieri un esercito in marcia. Barella sul podio degli italiani più forti”

In collegamento con Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha commentato la prestazione dell'Inter di Inzaghi ieri contro il Benfica a San Siro in Champions League:

"Quella di ieri era una delle Inter più luminose dell'anno. Questa è come può essere l'Inter al massimo delle sue possibilità. Mi sembrava un esercito in marcia verso un obiettivo pianificato. E' una squadra che sa essere molto potente e forte, difficile da affrontare nelle due fasi. Sta togliendo di mezzo un po' di storia della competizione, non c'è fortuna in questo".