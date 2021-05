Bucciantini: “L’Inter non è l’unica squadra che ha debiti. C’è questa comunicazione…”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato delle difficoltà societarie che sta affrontando l'Inter

"Questo è allenante per quelli che hanno giocato mai, allenante per creare questo alone di imbattibilità che poi si diffonde negli altri. È allenante per testimoniare che è una squadra fatta. In un momento in cui fuori sta succedendo una cosa diversa. È una società che non ha negato di aver fatto debiti. Intanto c'è questa comunicazione schietta che ha reso l'Inter un caso, non è l'unica squadra che ha debiti".