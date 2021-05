Inter, 250 mln in arrivo: intesa col fondo a un passo. Stipendi? Porta aperta…

La Gazzetta dello Sport rivela la chiusura a un passo della trattativa per il finanziamento, con 250 milioni in arrivo per l'Inter

Alessandro De Felice

Dopo il tentativo fatto con la squadra per la rinuncia delle due mensilità, andato a vuoto, l'Inter si muove su un doppio binario. Da una parte c'è il finanziamento di 250 milioni e una deadline da non oltre passare, ovvero la metà della prossima settimana, dall'altra la questione stipendi. Il discorso con Bain Capital e Oaktree sta per essere definito. L'ok è slittato più volte a causa delle negoziazioni, con le parti che provano a strappare le migliori condizioni possibili.

La Gazzetta dello Sport spiega: "Sia con Bain sia con Oaktree il discorso ormai da giorni non è più sulla struttura dell’operazione, ma sulle garanzie e sul tipo di governance che poi dovrà adottare il club nerazzurro, una volta ottenuto il finanziamento. Circa 200 milioni finiranno direttamente nelle casse del club, altri andranno a Suning e altri ancora saranno utilizzati per liquidare LionRock. Le risorse, è bene ricordarlo, non saranno utilizzate per il mercato, ma per le necessità di cassa del club, tra cui il pagamento degli stipendi arretrati. Il finanziamento sarà in carico alla Great Horizon. In cambio saranno date in pegno le azioni del club, ma l’eventuale operazione di rimborso sarebbe un domani opera di Suning e non dell’Inter. Una volta chiusa questa trattativa, sarà più facile per Zhang illustrare nei dettagli i piani a dirigenti e allenatore".

Resta in ballo la questione stipendi: "Presto la dirigenza proverà a contattare i vari agenti dei calciatori per capire se e come spalmare le famose due mensilità sulla prossima stagione. Magari è giusto far passare qualche ora per allentare la tensione. Sacrifici sono stati chiesti a tutte le aree del mondo Inter: a ciascun responsabile di settore è stato chiesto di tagliare il 15% della propria area di riferimento. Ai giocatori però non sono piaciute modalità e tempistiche della richiesta di due giorni fa. Ma sullo slittamento la porta non è chiusa. A patto che anche coi giocatori, specie ai più rappresentativi, Zhang sappia essere convincente sulle ambizioni future".