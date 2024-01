Bucciantini: “Inter? E’ superiore, ogni volta che accendo la tv segna Lautaro”

Le parole del giornalista: "E' una squadra che lo esalta e si esalta: come la partita viene indirizzata e il campo si allarga, l'Inter diventa bella e superiore"

Intervenuto negli studi di Sky, Marco Bucciantini , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri sul Monza: "Ogni volta che guardo una partita o accendo la radio segna Lautaro: ha già fatto 20 gol, è vicinissimo a Icardi e Vieri nella classifica all-time. Con questa media è ad una-due partite a superare la storia più recente dell'Inter. E' una squadra che lo esalta e si esalta: come la partita viene indirizzata e il campo si allarga, l'Inter diventa bella e superiore.

E' l'unica che fornisce un'idea di distacco da tutte le altre. Supercoppa? Ci arriva bene fisicamente recuperando soprattutto Dimarco e con un Lautaro che nel sentire la porta è il giocatore più forte in Serie A. Quando incontri l'Inter è un'altra partita per tutte: le avversarie sono le prime a dimostrare di vivere l'Inter come una squadra prepotente".