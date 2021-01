Bucciantini: “Inter, meno dribbling della Juve ma segna di più ed è un segnale”

“All’Inter manca l’emozione di vincere una grande partita. L’Inter ha vinto faticando con le piccole“. Marco Bucciantini, a Skysport, ha parlato così prima della sfida tra bianconeri e nerazzurri.

-Pirlo sarà fino in fondo freddo?

È arrivato senza niente da presentare ma è seguito dai suoi giocatori. Ha trovato una posizione diversa a Chiesa che a destra ha iniziato a segnare. La Juve fa dribbling, più degli altri, lui lascia fare ai giocatori, li lascia prendere un’iniziativa personale. L’Inter è ultima per dribbling vinti e per tentativi, non sfida un suo limite. Però l’Inter segna di più, significa che si muove bene in attacco.

(Fonte: SS24)