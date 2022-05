Bucciantini: “L’Inter crea occasioni con facilità. Se chiude a 84 punti…”

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalista ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Cagliari

Nel corso di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari. Queste le dichiarazioni del giornalista: "L'Inter è una squadra che ha facilità nel creare occasioni. Il Cagliari, però, non ha iniziato pressando, e ha dato la possibilità ai nerazzurri di gestire i tempi del match. Il Milan col Sassuolo? Il Sassuolo sta bene e soprattutto al Sassuolo sono eternamente in pubblicità di loro stessi. Perisic? Il suo livello mentale è fondamentale. L'inter partiva da 90 punti, se chiude a 84 son tanti per una squadra che ha perso Conte, Hakimi, Lukaku".