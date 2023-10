Bucciantini: “L’Inter è la più forte e vi spiego perché. Il compito dei nerazzurri…”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Inter-Roma a poche ore dal fischio d'inizio della gara. " L'Inter è la più forte perché al 63esimo può cambiare meglio di tutte in Serie A, ha titolari anche in panchina. Dumfries in questo momento deve giocare".

"È un test per capire se la Roma ha fatto un passo in avanti nell'affrontare le grandi squadre. L'Inter deve difendere il primo posto, è il suo ruolo in campionato. Il compito dell'Inter in questo campionato è difendere il primo posto. C'è di peggio che sentirsi dire di essere favoriti.