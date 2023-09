Bucciantini: “L’Inter ha 16 titolari, ma ora sono solo 14. Il turnover…”

Il commento di Marco Bucciantini sul ko di ieri dell’Inter contro il Sassuolo. Ecco le parole del giornalista a Sky Sport: “L’Inter di solito fa 3 cambi e i primi a entrare erano Cuadrado e Arnautovic, ora non ci sono. Giusto fare turnover adesso, chi può farlo lo deve fare, bisogna includere tutti ora e portare più giocatori che si riesce al livello del titolari.

Forse non c’è stata una grande reazione di interpretazione della partita dei nerazzurri. È una piccola tendenza dopo un mese straordinario, ma la grande Inter esiste ancora. La squadra ha 16 titolari per me, 14 ora senza Cuadrado e Arnautovic”, le sue dichiarazioni.