Bucciantini: “Inter, esterni fondamentali per Conte. Oggi nell’azione del gol…”

Intervenuto a Sky Calcio Show nel post partita di Inter-Verona, Bucciantini ha sottolineato il ruolo degli esterni nella squadra di Conte

"Quella di oggi Hakimi-Darmian non è stata la solita azione esterno-esterno come contro il Cagliari. L'interpretazione degli esterni nel gioco di Conte è visibile dal fatto che in quel contropiede gli uomini più avanzati erano loro due e Lukaku".